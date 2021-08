Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahndung mit Foto nach Geschäftseinbruch

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger hebelte am 14.05.2021 gegen 13:30 Uhr die zweiflügelige Glasschiebetür an der Vorderseite eines Blumengeschäfts in Castrop-Rauxel auf. Er betrat den Verkaufsraum und ging sofort zielstrebig nach hinten durch bis zur Theke. Dort kippte er zunächst die verschlossene Kasse nach vorne und sah sich die Unterseite an. Danach probiert er einige Tasten aus, bis die Kassenschublade aufsprang. In diesem Moment kam ein Angestellter, der während der Mittagspause im Geschäft geblieben war, von hinten aus dem Toilettenbereich. Dies bekam der Tatverdächtige mit. Er nahm schnell das Scheingeld aus der Kasse und flüchtete durch den Vordereingang.

Der Tatverdächtige konnte von einer Überwachungskamera videofotografiert werden. Fotos des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/castrop-rauxel-geschaeftseinbruch

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell