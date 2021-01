PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 21.01.2021

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Uneinsichtiger Autofahrer beleidigt Mitarbeiter der Verkehrswacht, Landesstraße 3025 zwischen Niederreifenberg und dem Feldberg, Mittwoch, 20.01.2021, 08:30 Uhr

(pu)Ein 64-jähriger Autofahrer war am Mittwochvormittag mit der Sperrung der Landesstraße 3025 zwischen Niederreifenberg und dem Feldberg, eingerichtet durch Mitarbeiter der Verkehrswacht, nicht einverstanden und soll diese mit einer Geste beleidigt haben. Gegen 08:30 Uhr tat der 64-Jährige zunächst gegenüber den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Verkehrswacht seinen Unmut über die Sperrung kund und führte anschließend eine hitzige Diskussion mit einer Streife der Polizeistation Bad Homburg. In diesem Zusammenhang beschleunigte er plötzlich stark und umfuhr die eingerichtete Sperrung in Richtung Feldbergplateau, wo er nach einigen Metern von der Polizeistreife wieder eingeholt und gestoppt werden konnte. Zur Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden nun seine Personalien notiert. Nach einem weiteren Streitgespräch mit dem Autofahrer wendete dieser schließlich sein Fahrzeug und fuhr wieder in Richtung Niederreifenberg. Beim Passieren der Mitarbeiter der Verkehrswacht soll er diese aus dem offenen Fahrerfenster heraus mittels einer Geste beleidigt haben. Gegen den 64-Jährigen wurde zusätzlich zu der Ordnungswidrigkeitenanzeige nun auch noch eine Anzeige wegen Beleidigung gefertigt.

2. Anhänger gestohlen, Oberursel, Eschbachweg, Dienstag, 05.01.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2021, 08:30 Uhr

(pu)Von einem öffentlichen Parkplatz in Oberursel wurde im Verlauf der letzten zwei Wochen ein Spezialanhänger gestohlen. Der schwarzblaue Anhänger des Herstellers "Albert Boecker" mit Außenaufzug war am Abend des 05.01.2021 auf dem Parkplatz im Eschbachweg geparkt und mittels eines Schlosses gesichert worden. Am Mittwochvormittag wurde das Fehlen des Anhängers festgestellt. Unbekannte Täter hatten den Anhänger im Wert von ca. 4.000 Euro trotz der Sicherung komplett entwendet. Zuletzt war das Kennzeichen ERK-JM 8 an dem Anhänger angebracht gewesen.

Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 06171 6240-0 zu melden.

3. Baum stürzt auf Fahrbahn - Unfall unvermeidlich, Landesstraße 3063 zwischen Wilhelmsdorf und Bundesstraße 275, Donnerstag, 21.01.2021, 05:05 Uhr

(pu)Vor den Augen eines 56-jährigen Autofahrers stürzte am frühen Donnerstagmorgen ein Baum auf die Fahrbahn und machte einen Zusammenstoß unvermeidlich. Der 56-Jährige fuhr um 05:05 Uhr auf der Landesstraße 3063 aus Richtung Wilhelmsdorf kommend in Richtung der Bundesstraße 275. Aufgrund von starkem Wind fiel plötzlich direkt vor seinem Pkw ein Baum quer auf die Fahrbahn, woraufhin der Skoda des 56-Jährigen trotz eingeleitetem Bremsmanöver mit diesem kollidierte. Der 56-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Durch die zuständige Straßenmeisterei wurden der bereits erwähnte Baum sowie diverse weitere Bäume, welche aufgrund der Sturmböen umgestürzt waren, von dem Streckenabschnitt weggeräumt.

