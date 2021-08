Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Niederrhein; 29-jähriger Italiener wurde mit Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Hagen gesucht

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Ein 29-jähriger Italiener wurde durch Beamte der Bundespolizei am Freitagmorgen, 6. August 2021 um 06:30 Uhr, im nichtöffentlichen Bereich am Flughafen Niederrhein in Weeze bei der Ausreise nach Bari angetroffen und kontrolliert. Durch einen Datenabgleich der Personalien des Reisenden mit dem polizeilichen Fahndungssystem wurde ermittelt, dass seitens der Staatsanwaltschaft in Hagen ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Köperverletzung gegen ihn vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht in Geldern zwecks Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell