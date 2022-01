Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - 17-Jährige verletzt

Älterer Autofahrer flüchtet

Reken (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 17-jährige Kleinkraftradfahrerin aus Reken gegen 16.00 Uhr die Straße Illerhusen in Richtung Voßplacke. Ihr sei eine silberfarbene Limousine entgegengekommen und sie sei an den rechten Fahrbahnrand ausgewichen, so die Rekenerin. Da der Pkw-Fahrer nach Angaben der Jugendlichen aber weiter mitten auf der engen Fahrbahn gefahren sei, habe sie zur Vermeidung einer Kollision weiter ausweichen müssen und sei infolgedessen gestürzt. Der Fahrer, ein augenscheinlich älterer Herr, habe nach ihrem Sturz kurz abgebremst, dann aber seine Fahrt fortgesetzt. Die Jugendliche erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde durch ihren Vater zum Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell