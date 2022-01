Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unterstände an der Marktstraße beschädigt

Ahaus (ots)

Am Samstag zerstörten noch unbekannte Täter gegen 22.55 Uhr die Plexiglasscheiben zweier Holzunterstände an der Marktstraße. Die Taten wurden nach Zeugenangaben durch drei Jugendliche/junge Männer begangen. Einer hatte rötliche lockige Haare, einer kurz geschorene Haare und ein weiterer trug eine schwarz-weiße Cap. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

