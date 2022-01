Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt

Ahaus (ots)

Am Freitag schlugen noch unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr zwei Scheiben eines an der Straße Markt abgestellten Pkws ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

