POL-WI: Steinewerfer auf der A66 bei Diedenbergen/ Die Autobahnpolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gem. §315 b

Tatort: Gemarkung Hofheim-Diedenbergen, A66 FR Rüdesheim, KM 17,900 (Brücke Wickerer Weg) Tatzeit: Freitag, 23.07.2021 11:00 Uhr Tathergang: Ein 25 jähriger Fahrzeugführer befuhr die BAB 66 von Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim. Kurz vor der Anschlussstelle Diedenbergen nahm er auf einer Fußgängerbrücke über der A66 zwei männliche Jugendliche wahr. Als der Fahrzeugführer unter der Brücke hindurchfuhr, schlug ein Gegenstand, vermutlich ein Stein auf der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs ein. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Eine genauere Personenbeschreibung konnte der Anzeigeerstatter nicht abgeben. Zwei Fahrräder hätten zu diesem Zeitpunkt am Geländer der Fußgängerbrücke angelehnt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Wiesbaden sucht Zeugen, die zur Tatzeit möglicherweise ähnliche Beobachtungen gemacht haben und die Personenbeschreibungen zu den beiden Jugendlichen angeben können.

