PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autofahrer verstirbt nach Aufprall auf Stauende, A 66, zwischen Schiersteiner Kreuz und Anschlussstelle WI-Biebrich, 06.07.2021, gg. 14.20 Uhr

Wiesbaden (ots)

(pa)Am Dienstagnachmittag kam bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden ein Autofahrer ums Leben. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14.20 Uhr zwischen dem Schiersteiner Kreuz und der Anschlussstelle Wiesbaden Biebrich. Ein Lkw stand dort in Fahrtrichtung Frankfurt am Ende eines Verkehrsstaus, als ein Pkw dem Sattelzug aus bislang unbekannter Ursache auffuhr und teils unter den Auflieger geriet. Der 78 Jahre alte Fahrer des Pkw wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Sachverständigter wurde zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die A 66 in Richtung Frankfurt musste für einen Zeitraum von etwa XXX Stunden gesperrt werden.

