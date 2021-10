Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

Schwere räuberische Erpressung auf Spielhalle in Kücknitz - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am späten Montagabend (11.10.2021) kam es in der Spielhalle "Earl Entertainment" in Kücknitz zu einem Überfall, bei dem die Spielhallenangestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert wurde. Die Täter konnten mit dem Bargeld unerkannt flüchten. Das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr betraten die maskierten Täter die Spielhalle im Westpreußenring. Einer der Täter führte eine Schusswaffe mit sich, die er von der Eingangstür aus auf die 50-jährige Angestellte richtete. Die andere Person begab sich zum Tresen und forderte mit Nachdruck die Herausgabe der Einnahmen, die in einer weißen Plastiktüte verstaut werden sollten. Nach Erhalt des Bargeldes flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Tilsitstraße. Anschließend alarmierte die Geschädigte die Polizei, die trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen die flüchtigen Personen nicht mehr antreffen konnten.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung liegt dem Kommissariat 13 nun eine Beschreibung beider Personen vor. Bei der Person mit der Schusswaffe soll es sich um einen etwa 20-30 Jahre alten Mann von normaler Statur und einer Größe von etwa 180 cm gehandelt haben. Die Person war zum Tatzeitpunkt komplett schwarz gekleidet. Der Täter sprach nur gebrochen deutsch. Die zweite Person soll zirka 170 cm groß, ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein und hat mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die am Montagabend die Täter, verdächtige Fahrzeuge oder das Tatgeschehen in der Straße Westpreußenring beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 oder per E-Mail K13.luebeck.bki@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell