Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageseinbrüche in Bünde - Unbekannte entwenden Schmuck, Bargeld und einen E-Scooter

Bünde (ots)

(jd) Gleich drei Personen erstatteten gestern (15.11.) Anzeige bei der Polizei, da es in ihrem jeweiligen Zuhause zu Einbrüchen im Laufe des Tages gekommen ist. Gegen 14.00 Uhr stellte eine 36-Jährige fest, dass ihr E-Scooter nicht mehr im Keller des Wohnhauses an der Heidestraße stand. Als sie das Haus am Morgen um 7.00 Uhr verließ, war das schwarz-blaue Gefährt noch vor Ort. Eine 58-jährige Anwohnerin der Bustedter Straße bemerkte gegen 17.45 Uhr, als sie ihr Wohnhaus betrat, dass einige Gegenstände auf dem Fußboden verteilt lagen. Sie stellte dann fest, dass die Terrassentür beschädigt war und dass der oder die unbekannten Täter offenbar sämtliche Räume des Hauses durchsucht haben: Schränke und Schubladen standen offen und Habseligkeiten lagen umher. Diverser Schmuck der Eigentümerin fehlte. Die genaue Schadenssumme ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die etwa einstündige Abwesenheit der Eigentümer nutzten Unbekannte im Lehmweg: Als die 52-jährige Bewohnerin um 19.00 Uhr in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie ein beschädigtes Badezimmerfenster. Bei erster Durchsicht ihres Hauses stellte sie fest, dass der oder die Unbekannten eine dreistellige Summe Bargeld entwendet haben. Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell