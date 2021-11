Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Mitarbeiter stellen Tatverdächtigen

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs am Alten Markt bemerkten in der vergangenen Nacht (16.11.), um etwa 3.15 Uhr einen bis dahin Unbekannten in ihren Küchenräumen. Mit Hilfe einer vorhandenen Videoüberwachung konnte aufgezeigt werden, dass der Mann das Lokal offenbar durch den Hintereingang betreten hat und zunächst mehrere Behälter mit Lebensmitteln entwendete. Danach nahm er noch zwei, an einem Treppenabsatz befindliche Rucksäcke, an sich. Als er das Gebäude verlassen wollte, traf eine 27-jährige Mitarbeiterin des Restaurants auf den Mann und rief ihre Kollegen um Hilfe. Die Mitarbeiter liefen dem bis dahin unbekannten Mann hinterher und konnten ihn im Bereich der Rennstraße stellen und alarmierten die Polizei. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 46-jährigen Herforder. Die zuvor entwendeten Gegenstände konnten im Bereich zwischen Alter Markt und Rennstraße aufgefunden werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

