Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Alkoholisierter Fahrer prallt gegen Mauer

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 22.00 Uhr prallte ein alkoholisierter 48-jähriger BMW-Fahrer gegen eine Steinmauer in der Heimgasse in Neckarweihingen. Nach eigenen Angaben wollte der Fahrer einer Katze ausweichen. Da die eingesetzten Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Hierauf erfolgte eine Blutentnahme. Um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen, wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch wieder verlassen konnte. Verletzungen wurden keine festgestellt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 42.000 Euro belaufen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

