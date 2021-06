Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210617.5 Horst: Ein dringender Appell aus aktuellem Anlass!

Horst (ots)

Am heutigen Vormittag hat ein verantwortungsloser Hundehalter bei sommerlicher Hitze seinen Hund auf einem Parkplatz in Horst im Auto zurückgelassen. Beamte retteten den Pitbull. Ob das total überhitzte Tier überleben wird, ist noch unklar. Bitte setzen Sie ihren Vierbeiner bei Sommerwetter nicht einer Hitzequal im Fahrzeug aus - auch nicht nur für eine kurze Zeit!

Um 10.35 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, weil er einen Hund bemerkt hatte, der bereits seit 20 Minuten in der prallen Sonne bei 30,5 Grad Außentemperatur in einem Auto sitzen und mittlerweile extrem hecheln sollte. Bei Eintreffen einer Streife war der Hundehalter noch immer nicht vor Ort und der Hund schien zu kollabieren. Die Beamten schlugen die Scheibe des Wagens ein und befreiten das Tier, das bereits eine dreiviertel Stunde in dem Auto schwitzte. Eine hinzugezogene Tierärztin kümmerte sich um den Patienten, der ihrer Aussage zufolge noch eine Körpertemperatur von 42,6 °C trotz des intensiven Kühlens mit Kühl-Packs besaß. Ob der Pitbull die Qual überleben wird oder Schäden davonträgt, war noch nicht absehbar.

Der Hundebesitzer, der zwischenzeitlich zurückkam, zeigte sich nicht einsichtig, trotzdem dem Tier sein Leid deutlich anzusehen war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Merle Neufeld

