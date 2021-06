Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210617.2 Itzehoe: Rollerfahrt mit Folgen

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend hat eine Streife einen E-Scooter-Fahrer in Itzehoe einer Kontrolle unterzogen, weil der Roller kein Versicherungskennzeichen besaß. Wie sich herausstellte, stand der Mann zudem unter dem Einfluss von Drogen.

Um 21.20 Uhr entdeckten Beamte in der Schumacherallee einen Elektro-Roller, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Daraufhin überprüften die Einsatzkräfte den Fahrer, der angab, bisher noch nicht zum Anmelden bei der Versicherung gekommen zu sein. Zudem räumte der 39-Jährige ein, am Vortag Drogen konsumiert zu haben, so dass er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Und weil der aus dem Itzehoer Umland Stammende außerdem noch Drogen bei sich hatte, wird er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz und wegen der Drogenfahrt verantworten müssen.

Merle Neufeld

