POL-IZ: 210617.1 Brunsbüttel: Dreister Fahrraddiebstahl

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochmittag sind Unbekannte mit einem Transporter vor ein Einfamilienhaus in Brunsbüttel vorgefahren und haben von dem Grundstück Fahrräder entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Gegen 14.10 Uhr beobachtete die Anzeigende von einem Fenster ihres Hauses in der Westerbütteler Straße aus einen weißen Renault Transporter mit Pinneberger Kennzeichen. Das Fahrzeug hielt vor ihrem Grundstück und es stiegen zwei Männer aus. Die Unbekannten begaben sich zu dem Carport des Hauses und nahmen aus diesem vier unverschlossene Fahrräder mit und luden sie in ihr Auto. Mitsamt ihrer Beute entfernten sich die Diebe dann in Richtung der Bundesstraße 5.

Laut der Anzeigenden war einer der Täter von südeuropäischem Aussehen, trug eine Brille und dunkle Kleidung. Sein Komplize hatte ein hellgraues T-Shirt an. Hinweise zu den Personen oder zu dem Transporter nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell