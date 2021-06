Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210616.10 Itzehoe: Harleyfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am 16.06.2021, gegen 13.30 Uhr, kam es in der Adenauer Allee in Itzehoe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein älteres Ehepaar fuhr mit seinem VW Golf aus Richtung Konsul Rühmann Straße nach rechts in die Adenauer Allee ein. Dabei übersah der Fahrer allerdings die für ihn rote Ampel. Ein 64 jähriger Harley Fahrer fuhr in diesem Moment aus Richtung Bahnhof kommend stadtauswärts. Das Motorrad wurde erfasst und der Fahrer schwer - aber nicht lebensgefährlich - verletzt. Er kam mit erheblichen Beinverletzungen zunächst ins Klinikum Itzehoe. Das Ehepaar blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt.

