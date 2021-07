Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unbekannter entwendet zwei Smartphones

Kranenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hantierte am Mittwoch (30.06.2021) gegen 14:15 Uhr am rückwärtigen Fenster eines Friseursalons am Markt.

Der Dieb entwendete zwei Mobiltelefone von einer Fensterbank und flüchtete anschließend über den Markt in unbekannte Richtung. Bereits am Donnerstag (17.06.2021) verschaffte sich vermutlich derselbe Täter über das Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld aus einem Portemonnaie. Von beiden Taten existieren Videoaufnahmen auf denen der Tatverdächtige deutlich zu erkennen ist.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen hellhäutigen Mann im Alter von circa 20-25 Jahren mit schlanker Statur und kurzen dunklen Haaren. Während der Tat am Mittwoch war der Unbekannte mit einem grauen Sweatshirt, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Er trug eine grüne Cap und hatte einen auffälligen grün-blauen Rucksack bei sich.

Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell