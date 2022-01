Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung und Brandlegung

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag meldeten Zeugen gegen 04.20 Uhr einen Brand im Bereich der Fridtjof-Nansen-Realschule am Eschweg. In einem überdachten Bereich waren dort zwei Müllcontainer in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Täter hatten nicht nur den Brand gelegt, sie hatte auch mehrere Sachbeschädigungen in der Jungentoilette begangen. Dort hatten sie mehrere Türen aus den Angeln getreten und Seifen- sowie Handtuchspender zerstört. Der Gesamtschaden wird mit ca. 10.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

