Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Brennende Mülltonne - Öffentliche Toiletten beschädigt - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

Auf einem Parkplatz im Greutweg, gegenüber dem Rettungszentrum, wurde in der Zeit von Montagfrüh, 7:30 Uhr bis Dienstagfrüh, 10:00 Uhr, an einem dort abgestellten Skoda der vordere Reifen zerstochen. Wer in der vergangenen Nacht in der Nähe verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Aalen, unter 07361/5240, in Verbindung zu setzen.

Aalen: Beim Ausparken beschädigt

Über 3500 Euro Schaden hat eine 19-Jährige verursacht, die beim Rangieren auf dem Parkplatz am Bahnhof ein anderes Fahrzeug touchierte. Die junge Fahrerin wollte mit ihrem VW Golf rückwärts aus einer Parklücke fahren und stieß dabei gegen den dort geparkten VW-Golf einer 56-Jährigen.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Honda befuhr am Dienstag, gegen 05:15 Uhr, ein 35-Jähriger die Badstraße. Dabei geriet er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Ellwangen: Öffentliche Toiletten beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte randalierten in mehreren Toiletteneinrichtungen auf einem Rastplatz der Ellwanger Berge Ost. Es wurden bei mehreren Toiletten die Betätigungsplatten der Spülung sowie die Desinfektionsspender beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 3400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Telefonnummer 07961/930127 entgegen.

Ellwangen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Montag, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Opel Agila die Bahnhofstraße. Auf Höhe des Bahnhofs kam er ins Schleudern und fuhr gegen ein dort befindliches Verkehrsschild. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei einer durchgeführten Alkoholkontrolle wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt.

Lauchheim: Kontrolle über Porsche verloren

Ein 57-jähriger Porsche-Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr die A7 von Oberkochen in Richtung Westhausen. Als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf driftete das Fahrzeug über den Standstreifen, überfuhr den Bordstein und kam dann quer zur Fahrbahn in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. Nach Absicherung der Unfallstelle musste der Porsche mittels einem Kran geborgen werden. Dadurch war der rechte Fahrsteifen kurzfristig gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Essingen: Zusammenstoß zweier PKWs beim Ausparken

Ein 77-Jähriger wollte am Montagfrüh, gegen 09:30 Uhr mit seinem Mazda rückwärts aus einer Parklücke, auf einem Parkplatz eines Baumarktes, ausfahren. Dabei übersah er den VW-Touran eines 70-Jährigen, der zeitgleich rückwärts aus der gegenüberliegenden Parklücke ausparken wollte. Der VW-Fahrer wollte den Mazda Fahrer noch mittels Hupen auf die Gefahr hinweisen. Dieser konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brennende Mülltonne

Gegen 21 Uhr wurde am Montagabend festgestellt, dass in der Josefstraße, bei der dortigen Grünanlage, eine Mülltonne brennt. Das Feuer konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Da lediglich Müll in der Tonne verbrannte, entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag gegen 15 Uhr in der Benzholzstraße. Eine 47-Jährige rangierte dort mit ihrem VW und streifte hierbei einen geparkten Anhänger.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Albuchstraße wurde ein Fiat gestreift, welcher rückwärts in einer Hofeinfahrt stand. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Gegen 11:30 Uhr kam es am Montag zu einem Auffahrunfall an der B29 Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Ein 63-jähriger Lenker eines Ford Mondeo erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 61-Jährige seinen Ford S-Max beim Einfahren auf die B29 abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

