Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lagerfeuer in Wohnzimmer löst Feuerwehreinsatz aus, Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfallflucht

Am Montag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes-LKW die K2509 von Wallhausen kommend in Richtung Gaggstatt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Kleintransporter kam ihm auf der Strecke zu weit mittig entgegen, so dass der 58-Jährige mit seinem LKW nach rechts ausweichen musste und dabei von der Fahrbahn abkam und im Graben stehen blieb. Der LKW musste geborgen werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Ein 32 Jahre alter VW Golf-Fahrer war am Dienstag gegen 3:30 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Spitalstraße unterwegs. Kurz vor der Spitalstraße wollte er sein Fahrzeug abbremsen. Dabei kam der PKW auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einer dortigen Hausecke, sowie einem Verkehrszeichen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Schwäbisch Hall: Lagerfeuer in Wohnzimmer löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montag kurz vor 16:00 Uhr wurde in einer Dachgeschosswohnung in der Straße Steinemer Steg Rauch gemeldet. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 43 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Wie sich herausstelle, hatte eine Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung in einem Tontopf ein Lagerfeuer in ihrem Wohnzimmer gemacht. Die Feuerwehr verbrachte den Tontopf nach Draußen und löschte das Feuer. Die 51-jährige Bewohnerin kam vorsichtshalber in eine Klinik zur medizinischen Untersuchung. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

Schwäbisch Hall: Auto vs. Verkehrsinsel

Weil er nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen wollte, lenkte ein 35 Jahre alter BMW-Fahrer am Montag kurz vor 16:00 Uhr auf der Neuen Reifensteige nach links und kollidierte dabei auf Höhe der Abzweigung zur Silcherstraße mit einer Verkehrsinsel. An dem Auto entstand hoher Sachschaden von rund 7.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Omnibus vs. PKW

Kurz nach 12:00 Uhr am Montag wollte ein 46 Jahre alter Omnibus-Fahrer aus der Bushaltestelle am Hagenbacher Ring auf die Fahrbahn ausfahren. Dabei übersah er einen hier fahrenden VW einer 31-Jährigen. Es kam zur Kollision. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell