Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach versuchtem Raubdelikt gesucht - Frontalzusammenstoß - In Baustelle eingebrochen

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach versuchtem Raubdelikt gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Freitagabend gegen 20:45 Uhr im Nonnengässle zugetragen hat. Ein 18-Jähriger hielt sich im Bereich der dortigen Kirche auf, als ihm ein bislang unbekannter Mann folgte und ihn gegen eine Wand drückte. Anschließend fragte der Täter zweimal nach Geld und bedrohte den Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand. Dem Opfer gelang es schließlich, sich mit einem Fußtritt zu befreien und zu flüchten. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß sein und eine stämmige Figur haben. Laut dem Geschädigten sei er schwankend gegangen und habe mit einer tiefen Stimme mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Zur Tatzeit soll er eine blaue Wollmütze, eine schwarze, hüftlange Jacke und eine Jeanshose getragen haben.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Remshalden: Frontalzusammenstoß

Rund 10.000 Euro Sachschaden sowie ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr in der Unteren Hauptstraße. Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr die Straße in Richtung Grunbach entlang und wollte nach links auf die Mittelquerspange abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 34-jährigen Opel-Fahrerin, welche die Untere Hauptstraße in Richtung Geradstetten entlangfuhr. Es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Der VW der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Welzheim-Aichstrut: In Baustelle eingebrochen

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 7 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Baustellengelände in der Kaisersbacher Straße. Dort durchtrennten die Täter mehrere bereits verlegte Elektrokabel und entwendeten diese. Zudem wurden diverse Kabelrollen und Kabeltrommeln von den Langfingern mitgenommen. Der Gesamtwert der Beute wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell