Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Münzautomat aufgebrochen - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Bühlstraße ereignete sich am Samstagnachmittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen den dort geparkten Mercedes und verursachte einen Fremdschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Danach flüchtete er ohne den Unfall zu melden. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Winterbach: Münzautomat aufgebrochen

Auf einem Tankstellengelände in der Ritterstraße wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Münzautomat aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro entwendet. Der Polizei liegt von dem Tatverdächtigen folgende Personenbeschreibung vor: Die Person war ca. 180 cm groß und war mit schwarzer Wollmütze, schwarzer Winterjacke, hellem Pullover, graue Hose und graue Sneaker bekleidet. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell