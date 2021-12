Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 14:00 Uhr

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Brennende Mülltonnen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten drei Mülltonnen in der Straße Wannenfeld in Weissach im Tal, Unterweissach, in Brand. Als Auslöser konnte noch glühende Asche, welche in einer der Mülltonnen entsorgt wurde, festgestellt werden. Durch das Feuer brannten drei Mülltonnen komplett aus. Die unmittelbar hinter den Mülltonnen befindliche Garage wurde nicht beschädigt. Jedoch zerstörte das Feuer zwei Fenster dieser Garage, welche sich über den Mülltonnen befanden. Die freiwillige Feuerwehr Weissach im Tal war mit 19 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen.

Schorndorf: Versuchte Sachbeschädigung durch Steinwurf

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, gegen 00:45 Uhr, warf ein dunkelgekleideter Mann einen handgroßen Stein gegen ein Schlafzimmerfenster in der Hohenstaufenstraße in Schorndorf. Ein Sachschaden entstand nicht. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Hinweis:

Anbei die richtigen Meldungen für den Rems-Murr-Kreis und bitten das Versehen zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell