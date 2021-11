Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Pkw

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - Eine E-Scooter-Fahrerin zog sich am Dienstag, 02.11.2021, bei einem Unfall an der Einmündung Otto-Brenner-Straße / Schweriner Straße leichte Verletzungen zu.

Eine 50-jährge Bielefelderin befuhr gegen 07:45 Uhr mit ihrem Kia Picanto die Otto-Brenner-Straße in Richtung Detmolder Straße. In Höhe der Schweriner Straße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie eine 25-jährige Bielefelderin, die auf einem E-Scooter in dieselbe Richtung fuhr, jedoch den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nutzte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 25-Jährige leicht. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.

