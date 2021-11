Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo bricht Zigarettenautomaten auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 03.11.2021, öffneten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gewaltsam und machten Beute.

Ein Anwohner der Werther Straße, nahe der Voltmannstraße, nahm gegen 02:45 Uhr, ungewöhnliche Geräusche von der Straße wahr. Er sah aus dem Fenster und bemerkte zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Der Zeuge rief die Polizei und beobachtete, wie die circa 180 cm großen Täter die Beute in einen PKW, vermutlich einen blauen Dacia Logan, luden. Das Duo flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Werther Straße.

Die Streifenbeamten stellten am Tatort fest, dass der Automat aufgebrochen worden war. Die Täter erbeuteten Zigaretten sowie Geld.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell