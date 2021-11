Polizei Bielefeld

POL-BI: Über 50 km/h zu schnell im Stadtgebiet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Verkehrspolizisten führten am Dienstag, 02.11.2021, Geschwindigkeitsmessungen an der Artur-Ladebeck-Straße durch und stoppten unter anderem einen Mann, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren war, und einen weiteren Mann, der mit falschen Kennzeichen und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

111 km/h zeigte das Messgerät an, als der Laser bei einem 1er BMW auslöste. Erlaubt waren an dieser Stelle 50 km/h. Selbst nach Abzug der Toleranz erwarten den 26-jährigen Bielefelder nun ein Bußgeld von 280 Euro sowie zwei Monate Führerscheinentzug und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Ein weiterer Bielefelder wurde gestoppt, als er in seinem Ford Focus mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h in die Messstelle fuhr. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass die Kennzeichen auf einen Smart zugelassen waren. Der 35-jährige Fahrer gab an, den Ford gerade erst gekauft zu haben und morgen zulassen zu wollen. Auch bei der Führerscheinkontrolle gab es Unstimmigkeiten. So konnte er zwar einen tschechischen Führerschein vorzeigen, seine deutsche Fahrerlaubnis war ihm jedoch 2004 entzogen worden. Die daraufhin erworbene tschechische Fahrerlaubnis wurde 2016 gerichtlich für ungültig erklärt, da er sich als "Führerscheintourist" in Tschechien befunden hatte. An seiner damals angegebenen Adresse in Tschechien hat er nie gewohnt.

Der Pkw verblieb ohne Kennzeichen geparkt vor Ort. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen die Abgabenordnung gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell