POL-PPRP: Unfall auf der Niederfeldstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 09.11.2021, gegen 21:05 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Schreberstraße in Richtung Niederfeldstraße und bog in diese nach rechts ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Niederfeldstraße. Beim Abbiegen übersah der 30-Jährige den 46-Jährigen, so dass dieser eine Vollbremsung machte und versuchte, auszuweichen. Hierbei rutschte das Vorderrad weg und der 46-Jährige stürzte auf den Boden. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

