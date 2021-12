Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Essingen: Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, 20:20 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, riss ein bislang unbekannter Täter das Versicherungskennzeichen, GTI 572, eines ordnungsgemäß in der Margarete-Steiff-Straße geparkten Rollers ab. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Rauchentwicklung

Mit neun Einsatzkräften rückte die freiwillige Feuerwehr Aalen am Samstag gegen 20:47 Uhr in die Hardtstraße aus. Dort hatte sich aus bislang unbekannter Ursache in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses Rauch angesammelt. Die Ursache für diese Rauchentwicklung konnte durch die Feuerwehr nicht geklärt werden, jedoch konnte vor Ort kein Brand oder eine andere Wärmequelle festgestellt werden. Es entstand kein Sachschaden.

Wasseralfingen: Brennender Müllcontainer - Zeugenaufruf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkte eine aufmerksame Zeugin ein Feuer in einem Hinterhof einer Schreinerei in der Hofwiesenstraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein dort stehender Müllcontainer in Brand geraten war. Das Feuer konnte schnell durch die freiwillige Feuerwehr Wasseralfingen gelöscht werden. Durch das Feuer wurde ein an den Container angrenzend abgestellter PKW leicht beschädigt. Ein Schaden am Gebäude entstand jedoch nicht. Die Ursache für den Brand ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt, Ermittlungen hinsichtlich der Ursache sind noch im Gange. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Iggingen: Versuchter schwerer Fall des Diebstahls aus Baustelle

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus in der Unterbachenstraße ein. Von der Baustelle wurden keine Gegenstände entwendet, jedoch wurden im dortigen Kellerraum mehrere Kabel aus der Wand gerissen, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 Euro entstand.

B29 Hussenhofen: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholen - Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 20:45 Uhr, befährt ein Opel Meriva die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe Hussenhofen überholt dieser im Bereich des dortigen Überholverbots einen LKW. Ein dem Opel entgegenkommendes Fahrzeug muss aufgrund des Überholvorgangs stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Der Opel entfernte sich anschließend ohne Anzuhalten. Nur durch die schnelle Reaktion des entgegenkommenden Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der zum Ausweichen genötigte Fahrer, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell