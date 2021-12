Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Raub und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Winnenden - versuchter Raub

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr wurde ein junger Mann von einem Unbekannten gegen die Kirchenmauer im Nonnengässle gedrückt und zur Herausgae von Geld aufgefordert. Nachdem der 18-jährige Geschädigte angab kein Bargeld dabei zu haben, wurde er von dem Täter mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht. Glücklicherweise konnte sich der Geschädigte befreien und flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief negativ. Der Unbekannte war dunkel gekleidet, ca. 40 Jahre alt und hatte einen osteuopäischen Dialekt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, entgegen.

Großaspach - Radlader in Brand geraten

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr geriet im Schrehengrund ein Radlader aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Radlader stand in einer Maschinenhalle als der Brand bemerkt wurde. Nachdem die ersten Löschversuche scheiterten zogen die Anwohner geistesgegenwärtig den Radlader kurzerhand mit einem Traktor auf eine angrenzende Wiese und konnten so einen Großbrand verhindern. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz und hatten den Brand schnell im Griff. Am Radlader entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell