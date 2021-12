Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Weihnachtsbaum beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Schechingen: Weihnachtsbaum beschädigt

Unbekannte haben von einem Weihnachtsbaum, der aktuell auf dem Marktplatz aufgestellt ist, die Beleuchtung abgerissen, drehten einige Glühbirnen heraus und warfen diese in den Marktbrunnen. Das Regenwasser sorgte dann noch für einen Kurzschluss, sodass die Lichterkette völlig zerstört wurde. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache, die zwischen Mittwoch und Donnerstag verübt wurde, nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Tel. 07175 921968-0 entgegen.

Hussenhofen: Parkenden PKW beschädigt

Am Freitag streifte eine 38-jährige PKW-Fahrerin in der Lichtensteinstraße beim Parkversuch einen dort geparkten Toyota einer 20-Jährigen. Hierbei entstand an den PKWs ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1000 EUR.

Großdeinbach: Unfall beim rückwärts Einparken

Ein 60-jähriger Skoda Fahrer ist am Freitagfrüh gegen 09:40 Uhr beim Rückwärtseinparken "Am Wäldle" versehentlich gegen einen geparkten Skoda einer 74-Jährigen gestoßen. An beiden Autos entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Spraitbach: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitagmittag, gegen 11:10 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter LKW-Fahrer die B298 in Richtung Spraitbach. Auf Höhe der Abzweigung nach Durlangen geriet er ins Schleudern und touchierte einen entgegenkommenden LKW eines 35-Jährigen. Beide Beteiligten hielten kurz an und begutachteten den Schaden. Der Unfallverursacher stieg anschließend in seinen weißen LKW, der mit roten Streifen versehen war, wieder ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben bzw. Angaben zu dem weißen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

