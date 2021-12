Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Roller entwendet und zurückgelassen, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Stimpfach: Rollerdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr und Freitag, 8:45 Uhr einen in einem Hofraum in der Rotstraße abgestellten Roller der Marke Yamaha. Der Täter hat den Roller vermutlich von der Rotstraße bis zum Friedhof Stimpfach geschoben. Dort ließ der Dieb den Roller anschließend beschädigt liegen. Der Sachschaden an dem Roller beträgt rund 500 Euro.

Die Polizei Fichtenau bittet unter Telefon 07962 379 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird gefragt, ob jemand den bislang unbekannten Täter den Roller schiebend gesehen hat.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Haus

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr eine Eingangstür eines Gebäudes in der Straße Steinemer Steg mit einer leeren Flasche. Ein Glaselement der Tür ging zu Bruch. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

