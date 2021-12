Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 84-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr die L 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten und geriet dort auf die Gegenfahrspur. Er streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw VW und beschädigte diesen. Ein bei der Kollision abgerissener und umherfliegender Außenspiegel beschädigte noch ein weiteres nachfolgendes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Welzheim: Unfallflucht

In der Johannes-von-Hieber-Straße wurde am Donnerstag gegen 12.20 Uhr ein Mercedes-Fahrer dabei beobachtet, wie er beim Ausparkten gegen einen geparkten Daimler-Benz fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Die Polizei in Welzheim hat die Ermittlungen nach dem geflüchteten Mercedes-Fahrer aufgenommen.

Leutenbach: Unfall im Leutenbachtunnel

Eine 23-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr den Leutenbachtunnel in Richtung Waiblingen. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie auf der nassen Straße in Schleudern und prallte mit ihrem Pkw gegen eine Notfalltür. Eine nachfolgende VW-Fahrerin bremste wegen des Unfalls stark ab. Der nachfolgender 21-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr stoppen und streifte beim Ausweichen den Pkw VW. Die Insassen blieben beim Unfall unverletzt. Am Pkw der 23-Jährigen entstand beim Unfall Totalschaden. Die Schäden an den beiden anderen Autos belaufen sich auf ca.4000 Euro. Die Tunnelsperrung dauerte bis etwa 2.45 Uhr. Eine Umleitung war ab der Anschlussstelle Nellmersbach eingerichtet.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstag gegen 22 Uhr im Akazienweg gegen einen dort geparkten Pkw Jaguar und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Danach wurde der Autofahrer dabei beobachtet, wie er sich unerlaubt entfernte. Nun bittet die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell