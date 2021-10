Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung im Schlossgarten

Schwerin (ots)

Zehn Laternen wurden in der Zeit vom 22.10.2021 bis 26.10.2021 im Schlossgarten beschädigt, betroffen sind Laternen aus der "Wilden Allee", auf der Schlossbrücke und an dem Radweg am Jägerweg. Die bisher unbekannten Tatverdächtige verursachten einen Schaden von ca. 2000EUR.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer hat die Sachbeschädigung oder Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 oder jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

