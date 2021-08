Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ampel beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 26.08.2021, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizei von einer Zeugin gemeldet, dass drei Männer auf der Saarlandstraße entlang liefen in Richtung Adlerdamm und lautstark grölten. Nachdem sie die Kreuzung Adlerdamm / Saarlandstraße überquert haben, schlug einer der Männer mit einer Eisenstange gegen die Fußgängerampel, so dass das Grünlicht nicht mehr funktionierte. Zudem schlug er mit der Eisenstange den Schirm des Grünlichts ab. Danach flüchtete die Gruppe. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten die nähere Umgebung ab, konnten aber niemanden mehr auffinden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben:

1. Mann: etwa 25-30 Jahre alt, dunkel gekleidet

2. Mann: etwa 25-30 Jahre alt, roter Trainingsanzug mit weißen Streifen

3. Mann: etwa 25-30 Jahre alt, dunkel gekleidet

Wer Hinweise auf die unbekannten Männer geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell