Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Gartenhütte

Fußgönheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.08.2021), gegen 00:37 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Fußgönheim gemeldet. Eine Gartenhütte in der Straße Am Schwabenbach brannte vollständig aus. Der Besitzer der Gartenhütte steht im Verdacht den Brand verursacht zu haben. Die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

