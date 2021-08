Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots)

Zu einem Brand kam es in der Nacht auf Mittwoch (25.08.2021), gegen 3 Uhr, in einer Wohnung in der Otto-Dill-Straße. Anwohner hatten einen piepsenden Rauchmelder gehört und die Polizei verständigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Schlafzimmer der Wohnung aus. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht. Durch das Feuer wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

