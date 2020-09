Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0606 --Schmierereien an Schule--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Sielwall Zeit: 18.09.2020 bis 21.09.2020, 19:15 Uhr bis 07:00 Uhr

Zwischen Freitag und Montag beschmierten Unbekannte ein Schulgebäude in der Östlichen Vorstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter besprühten die Fassade des Gebäudes der Schule am Sielwall unter anderem mit den Schriftzügen "ACAB", "I hate Cops", " No Cops No Nazis" und "Fight Sexism".

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

