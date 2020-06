Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus (21.06.2020)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr wurde der Polizei Konstanz durch einen Zeugen dichte Rauchschwaden aus dem Kamin eines Wohn- und Geschäftshauses am Bodanplatz gemeldet, außerdem würde es stark nach verbranntem Kunststoff riechen. Die Feuerwehr Konstanz rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus, die Polizei sperrte die Bodanstraße für den Durchgangsverkehr. Aufgrund der zunehmenden Rauchentwicklung evakuierte die Feuerwehr das Gebäude. Bei der Überprüfung wurde ein Brand im Heizraum des Hauses festgestellt, der schnell gelöscht werden konnte. Nach der Durchlüftung des Gebäudes konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Ursache für den Brand konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell