POL-PPRP: Einbruch in zwei Gaststätten

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 25.08.2021 brachen unbekannte Täter in zwei nebeneinanderliegenden Gaststätten in der Jakob-Binder-Straße ein. Sie hebelten fünf Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Zudem besprühten sie die Automaten mit weißem Spray. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

