Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudefassade besprüht - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Pkw contra Fahrrad

Der 20-jährige Fahrer eines Fiat Ducato befuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die Rosenstraße und wollte nach links in die Hetzelgasse abbiegen. Dabei missachtete er das Rechtsfahrgebot und stieß bei Dunkelheit mit einer entgegengekommenen Radfahrerin zusammen. Die 55-jährige Frau stürzte und verletzte sich beim Unfall leicht. Den Informationen zufolge soll das Licht am Fahrrad zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb gewesen sein.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Freitag kurz vor 10 Uhr ereignete. Ein 77-jähriger Mazda-Fahrer bog von der Döllenstraße in die Schützenstraße ein und missachtete die Vorfahrt einer 62-jährigen Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Kernen im Remstal: Farbschmiererei

Die Gebäudefassade einer Behinderteneinrichtung in der Mercedesstraße wurde in der Nacht zum Freitag beschädigt. Unbekannte besprühten die Wand großflächig mit einem Schriftzug. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: Einbrüche

In der Nacht zum Freitag wurden zwei Einbrüche verübt und polizeilich angezeigt. Es wurde in das Jugendhaus in der Esslinger eingebrochen, wobei die Täter ein Fenster einschlugen, um sich so Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen glücklicherweise nichts. Die zweite Tat ereignete sich in der Haller Straße. Vermutlich verschafften sich die Einbrecher hier über eine Sammelgarage Zugang zu den Kellerräumen eines Gebäudekomplexes, wo aus einem Kellerabteil einige Bekleidungsstücke mitgenommen wurden. Die Polizei Fellbach nimmt hierzu sachdienliche Hinweise unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell