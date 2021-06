Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Kreis Tuttlingen) Polizei erwischt Raser (25.06.2021)

Geisingen (ots)

Deutlich zu schnell war ein Autofahrer, den die Polizei bereits am Freitag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Geisingen und Gutmadingen geblitzt hat. Ein 57-jähriger Mercedes Fahrer hatte in einem 70 Km-Bereich fast 120 km/h auf dem Tacho. Ihn erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld über 160 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell