Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto streift Parker (28.06.2021)

Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro hat ein Autofahrer am Montag gegen 18 Uhr auf der Bergstraße verursacht. Ein 79-jähriger Chrysler Voyage Fahrer war in Richtung Kreuzstraße unterwegs. Dabei kam er einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford S-MAX zu nahe und streifte das Auto.

