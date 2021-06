Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, kam es um 07.15 Uhr im Bergweg in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer fuhr mit seinem LKW und Silo-Auflieger von der Landwehrstraße nach rechts auf den Bergweg auf. Hierbei touchierte er mit dem Auflieger die dortige Ampel, welche durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Im Anschluss an den Unfall fiel die gesamte ampelgesteuerte Verkehrsregelung an der Kreuzung zunächst aus, sodass die Verkehrsregelung bis zum Eintreffen eines Technikers, sowie auch der Straßenmeisterei, durch die vor Ort eingesetzten Beamten erfolgen musste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, kam es um 09.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Diepholz beabsichtigte, im Kreuzungsbereich von der Dorgelohstraße aus kommend, nach links in den Tannenweg abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 73-jährigen PKW-Fahrers aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pkw Diepholzers seitlich zum Liegen kam. Beide Unfallbeteiligte wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 14000 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, kam es gegen 08.25 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 48-jähriger Treckerfahrer aus Goldenstedt musste verkehrsbedingt warten, als er mit seinem Traktor auf die Hofstelle abbiegen wollte. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer überholte den Traktorfahrer in dieser Situation und übersah hierbei einen entgegenkommenden 22-jährigen PKW-Fahrer aus Goldenstedt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 22-Jährige gegen das Anbaugerät des Traktors geschleudert wurde. Beide unfallbeteiligten PKW-Fahrer wurden leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 09.06.2021, um 07.50 Uhr, parkte ein 41-jähriger Mann aus Osnabrück seinen grauen Pkw BMW 520d an der Großen Straße auf dem Parkplatz vor dem Haus Nr. 2. Als er um 13.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses zwischenzeitlich beschädigt worden war. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Tür einen Kratzer verursacht. Zudem war heller Farbabrieb sichtbar. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damme unter 0 54 91 / 99 93 60.

