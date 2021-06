Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 09. Juni 2021, 09.00 Uhr, und Donnerstag, 10. Juni 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter Hinter der Burgwiese das Dach des Vereinshäuschens des SMC Friesoythe durch Entfernen der Dachziegel. Darüber hinaus beschädigten sie auch den Türrahmen der Eingangstür. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Barßel OT Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, kam es gegen 08.55 Uhr in der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit einem Lkw die Landstraße L832 aus Richtung Barßel kommend in Fahrtrichtung Kampe. In Höhe der Dorfstr. 20 touchierte er einen rechts auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten Pkw Hyundai Tucson ix. Hierdurch entstanden Kratzer an den Türen der linken Fahrzeugseite, sowie eine Delle auf der Motorhaube. Der entstandene Sachschaden beträgt 5500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Daten zur seiner Person und seinem Fahrzeug zu hinterlegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell