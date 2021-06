Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Bühren - erneuter Einbruch in Pfarrbüro

In der Zeit zwischen Dienstag, 08. Juni 2021, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Juni 2021, 07.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male in das Pfarrbüro im Heller Weg ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, 09. Juni 2021, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 10. Juni 2021, 06.50 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter in der Ahauser Straße die Scheibe der Fahrertür eines dort abgestellten weißen Kleintransporters Ford Transit Custom ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Wintergarten

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 02. Juni 2021, 12.00 Uhr, und Donnerstag, dem 03. Juni 2021, 12.00 Uhr, an einem Wintergarten in der Humboldtstraße die Außenscheibe der Thermopene-Verglasung. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

