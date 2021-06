Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kaffeemaschine auf heißem Herd führt zu Rauchentwicklung

Celle (ots)

Am Montagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Stechinellistraße aus. Ein 20 Jahre alter Anwohner hatte vergessen, seine Herdplatte abzuschalten. Er setzte eine Metallabdeckung auf die Platte und stellte darauf eine Kaffeemaschine ab. Durch die Hitzentwicklung schmorte das Kunststoffgehäuse an, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der junge Mann wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden am Gebäude ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell