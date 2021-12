Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsanlässe

Durlangen - Unfallflucht - Lkw gesucht

Am Freitag kurz nach 11 Uhr befuhr ein weißer Lkw mit roten Streifen die B 298 von Mutlangen in Richtung Spraitbach. Auf Höhe der Abzweigung nach Durlangen kam der Fahrer kurzzeitig auf den Grünstreifen und geriet hierdurch ins Schleudern. Hierbei touchierte er einen ihm entgegenkommenden Mercedes-Lkw am Außenspiegel - Schaden ca. 150 Euro. Beide Unfallbeteiligte hielten kurz danach an und stiegen aus. Der Fahrer des weißen Lkw stieg jedoch wieder ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

Aalen - Pkw verletzt Fußgängerin schwer

Gegen 18 Uhr befuhr am Freitag ein 56-jähriger Opel-Fahrer die Gartenstraße in Richtung Gmünder Torplatz. Als die dortige Ampel auf Grün schaltete fuhr der 56-Jährige los und bog nach links in die Friedrichstraße ab. Hierbei übersah er die dort ebenfalls bei Grün querende 57-jährige Fußgängerin und erfasste sie am Bein. Die 57-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd - Seat mit gefährlicher Fahrweise - Zeugen gesucht

Am Freitagabend zwischen ca. 17 und 21 Uhr befuhr ein grauer Seat Leon das Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd und Straßdorf, wobei es zu mindestens einer Gefährdung von Fußgängern im Zeitraum von 17 bis 18 Uhr in der Uferstraße an der Kreuzung Karl-Olga-Brücke gekommen sein soll. Ein Fußgänger musste dort dem Seat durch einen Sprung zur Seite ausweichen, da dieser bei Rot über die Ampel fuhr. Zudem soll der Seat im gleichen Zeitraum im Bereich Straßdorf viel zu schnell unterwegs gewesen sein und mehrfach im Überholverbot überholt haben. Später sei der Seat Leon zwischen 20 und 21 Uhr beim MC-Donalds aufgefallen, da er die Drive-In-Ausfahrt blockierte und anschließend auf der Lorcher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einen anderen PKW überholte und ausbremste. Am Steuer des Seat Leon saß eine 36-jährige Frau. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche den Seat Leon beobachtet haben oder durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, zu melden.

