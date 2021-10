Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Auffahrunfall fordert vier Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr auf dem "Königssträßle" zwischen Freudental und Bietigheim. Nachdem der Fahrer eines Pkw nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, bildete sich kurzzeitig ein Rückstau von drei Fahrzeugen. Der beschuldigte Lenker eines Ford Focus erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck eines stehenden VW Touran eines 58-jährigen Fahrers. Sowohl der 41-jährige Ford-Fahrer wie auch vier der fünf Insassen des Touran wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten teilweise durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Ford entstand Totalschaden. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

