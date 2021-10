Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Auf der Stammheimer Straße war am Freitagnachmittag eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai in Richtung Stuttgart-Stammheim unterwegs. Gegen 16:10 Uhr wollte sie nach links in die Kreidlerstraße abbiegen und übersah dabei eine auf dem Radweg entgegenkommende Fahrerin eines Pedelecs. Die 59 Jahre alte Radfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, musste deshalb stark abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte, ohne dass es mit dem Hyundai zu einem Zusammenstoß kam. Sie zog sich schwere Verletzungen am Handgelenk zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand nur geringer Sachschaden.

