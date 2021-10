Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Auf der Bundesstraße 464 war ein 34 Jahre alter Fahrer eines VW Golf am Freitagabend in Richtung Tübingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er dabei gegen 22:40 Uhr mit der Verkehrsinsel am Kreisverkehr an der Kälberstelle. Durch die Kollision überschlug sich der VW und kam anschließend auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Dach zum Liegen. Während sich der 34 Jahre alte Fahrer dabei leichte Verletzungen zuzog, wurde sein 33-Jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Dettenhausen war zur Bergung mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Teile der Bundesstraße 464 sowie der Landesstraße 1208 waren für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

